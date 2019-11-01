Інтернет-магазин насіння, квітів і саджанців рослин «Добродар»

Інтернет-магазин насіння овочів та цибулин квітів «Добродар» займається продажем насіннєвого матеріалу по всій території України.

В асортименті представлені різні насіння гуртом і в роздріб від перевірених українських та іноземних постачальників.

Магазин «Добродар» успішно співпрацює як з приватними особами, так і з підприємствами. За кілька років роботи компанії кількість наших постійних замовників зросла до декількох десятків тисяч.

Ми пропонуємо купити насіння овочів, квітів, ягід, цибулини, висока схожість яких забезпечить вам хороший врожай.

Чому варто купувати насіння в інтернет-магазині Добродар?

У каталозі інтернет-магазину насіння представлено понад 1500 позицій:

Більш 1000 сортів овочевих і квіткових посадочних культур, в тому числі виведених в інших країнах.

Насіння рідкісних рослин, які складно знайти в інших магазинах країни.

Понад двісті видів цибулин.

Насіння картоплі.

Розсада елітних сортів полуниці, що дають високий врожай.

Саджанці хвойних декоративних рослин і ягід.

Багаторічні рослини і кореневища.

Біологічно активні препарати, добрива.

Захисні склади для рослинності.

Інвентар для роботи в саду і на городі

Література на тему вирощування рослин на городі і в саду.

Ми регулярно проводимо акції. Наприклад, акція «3 + 2 = 3» дає можливість придбати продукцію на 40-50% дешевше, ніж зазначено в картках товарів. В акції бере участь насіннєвий матеріал овочів і квітів, висока якість якого гарантовано.

Для участі в акції «Приведи друга» необхідно замовити продукцію самому, а також залучити друга, який раніше не робив покупок в нашому інтернет-магазині. Потім в каталозі "Добродар" вибрати товар на суму 400 гривень – на кожного замовника. Після того, як ви підтверджуєте, що проживаєте за різними адресами, замовлення направляється вам і вашому другу. При цьому кожен отримує в подарунок по комплекту, куди входить по п'ять пакетів високої врожайності.

При замовленні на суму від 800 гривень кожен замовник отримує подарунок – 10 пакетів елітного насіння.

Купити насіння в Україні недорого можливо скориставшись послугами нашого інтернет-магазину. Переваги такого придбання:

Вартість продукції порівняно невисока і доступна більшості жителів України.

Насіння елітних сортів, представлене в каталозі, відрізняються високою якістю.

Замовник отримує саме те, що замовляє: заміна іншими позиціями без згоди клієнта виключена.

Замовлення може бути скасовано в будь-який момент, поки воно не відправлено поштою.

Після того, як товар висланий покупцеві, йому надсилається СМС-повідомлення про це.

Асортимент оновлюється кожен сезон.

У робочий час можна отримати професійну консультацію фахівця магазину в режимі онлайн.

Придбати якісну продукцію можна в будь-який час року, щоб заздалегідь підготуватися до посівного сезону.

Ви можете вибрати позиції самостійно або звернутися за допомогою до кваліфікованих співробітників магазину, а також можете замовити готовий набір насіння «ДоброДарчик» комплект якого містить 64 пакетики посадкового матеріалу гарної схожості, вартістю – 275 гривень. Набір включає в себе насіння таких овочевих культур як: буряк, кукурудза, гарбуз, прянощі і багато інших.

Насіння поштою

Ми доставимо насіння поштою будь-якою зручною для вас поштовою службою по Україні. Ми співпрацюємо з такими поштовими службами:

«УкрПошта». Товари доставляються в поштові відділення. При покупці на суму понад 1000 гривень плата за пересилку не стягується. При меншій сумі необхідно оплатити доставку – не менше 59 гривень.

«НоваПошта». Продукція доставляється на склади кур'єрської служби. При замовленні вартістю понад 1000 гривень доставка насіння поштою безкоштовна.

Оплата приймається при отриманні замовлення в поштовому відділенні або на складі – післяплатою.

Щоб замовити насіння та цибулини, достатньо оформити заявку на сайті інтернет-магазину Добродар. Замовляючи насіння поштою дешево, ви отримуєте якісний продукт з високою схожістю максимально швидко.